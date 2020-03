Proceduri simplificate pentru obținerea ajutorului de stat. Cum se acordă şomajul tehnic

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru și șeful cancelariei, Ionel Dancă, au prezentat măsurile adoptate de Guvern pentru acordarea șomajului tehnic.

Precedenta ordonanța de urgență a fost completată astfel încât unele proceduri să fie simplifcate. Ministrul muncii a precizat că toate companiile, IMM-urile, persoanele fizice autorizate sau intreprinderile individuale, vor beneficia de șomajul tehnic. Valoarea pe care o acoperă statul este 75% din salariul mediu brut, adică nu mai mult de 2300 de lei. De asemenea, suma este acordată doar pentru perioada stării de urgență.

„O prioritate pentru Guvern este limitarea efectelor provocate de criza sanitara. In sedinta de guvern au fost adoptate mai multe proiecte.

Acordarea de somaj tehnic afectati de criza coronavirusului. Am simplificat procedura de acces la fonduri. Pentru solicitarile adresate de companiiile a caror activitate e afectata de epidemie, se pot depune documente la AJOFM pentru a putea beneficia de fondurile de la guvern.

Primul pas pe care trebuie sa il faca fiecare angajator este sa isi pregateasca actele. Fac precizarea ca angajatorii nu trebuie sa avanseze de la ei platile pentru somaj tehnic. Platile se vor face direct de catre AJFOM.

La inceputul lunii aprilie angajatorii sa dispuna de fonduri pentru acoperierea costurilor de soamj tehnic. Pentru alte categorii din mediu neguvernamental prevederiile li-se aplica total.

Pentru alte categorii, alti angajatori prevederile privind somajul tehnic li se aplica in totalitate. Echipele AJFOM sunt in prima linie.

Pentru PFA procedura prevede o declaratie pe proprie raspundere care sa se depuna solicitari la agentiile judetene urmand ca dupa aia sa se efecuteze platile. Toate aceste solicitari se pot depune online. Toate cererile se pot depune on-line

Am inclus prevederi detaliate cu privire la remunerarea sportivilor. Fiecare club se va prezenta la AJOFM. Prin aceste masuri am creat o procedura mai simpla, mai clara, mai eficienta. Am dispus comunicarea exclusive in mediul online

Ordonanta clarifica si situatia in care pentru cei care au mai multe contracte va putea activa unul singur care il avantajeaza cel mai mult

Am asigurat plata pentru mamicile aflate acasa in ingrijirea copilului si fonduri pentru insertie. Am solicitat sa includem si cresele. Din punct de vedere juridic cresele nu sunt unitati de invatamant. Cresele nefiind beneficiare ale prevederii pe care ministrul Educatiei a anuntat-o si anume, inchiderea unitatilor de invatamant.

Angajatorii depun aceste documente la inceputul lunii aprilie si vor primi in cel mai scurt banii. As vrea sa lamuresc acest aspect. nu vom face verificari in aceasta perioada. Eventuale verificari se vor face in viitor, dar dupa ce vom depasi aceasta perioada critica. Facem apel sa ne dati informatii corecte. Reiau apelul. Pregatiti documentele si la inceputul lunii aprilie sa fie depuse si sa primiti fondurile in cel mai scurt timp.

Se poate solicita ajutorul pentru deces on-line

Toti angajatorii care au luat masura de suspendare a contractelor de munca se califica pentru ajutorul de stat. Perioada pentru care se aplica aceasta facilitate este perioada starii de urgenta. Aceste facilitati se accorda de la 16 martie pana la sfarsitul acestei stari de urgenta. Ajutorul de somaj tehnic se deconteaza de catre stat.

Contractele de munca suspendate in luna martie vor putea fi decontate, ajutorul de somaj tehnic va fi decontat de catre stat pentru numarul de zile aferente perioadei starii de urgenta. Ministerul face plata in 15 zile prin ANOFM catre cei care au depus cereri“, a spus Violeta Alexandru.

„Se reglementeaza plafonarea valoarii procentului aferent taxei trimestriale. Are ca scop plafonarea acestei contriuti. Practic se plafoneaza taxa clawback. Se inaspresc contraventiile pe periaoda situatiei de urgenta.

Pentru a diminua deplasarea cetatenilor pentru obtinerea autorizatilor, valabilitatea documentelor de orice fel se prelungeste pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.

Contraventia se amendeaza cu o suma cuprinsa intre 2000 si 20.000 de lei pentru PF.

Pentru limitarea efectelor economice prelungim valabilitatea vaucerelor de vacanta.

Pentru a sprijinii copii ce fac lectii de acasa lansam programul euro 200 vom lansa bonuri pentru achizitia de calculatoare pentru familii cu venit de pana la 250 lei pe cap de familie

Tot in contextul generat de epidemie, pentru a stimula productia interna de alimente guvernul spijina producatorii locali. 3000 euro pe an pentru agricultori. A fost aprobata hotararea de guvern pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultivatorii de tomate in spatii protejate.

Firmele care platesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonificatie de 5% sau 10%.“, declarat Ionel Dancă, şeful Cancelariei Prim-Ministrului.

