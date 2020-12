Românii care vor să meargă la lucru în Regatul Unit vor avea nevoie de viză de muncă

Cetăţenii români, la fel ca ceilalţi cetăţeni ai Uniunii Europene, vor trebui să solicite viză de muncă pentru a putea lucra în Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021, când se încheie perioada de tranziţie a retragerii acestei ţări din UE, în conformitate cu noul sistem de imigraţie bazat pe puncte (PBS - point-based immigration system) creat de autorităţile de la Londra.

Viza de muncă pentru cetăţenii UE care intenţionează să lucreze în Regatul Unit se acordă după atingerea unui nivel de 70 de puncte, care reprezintă un total obţinut din îndeplinirea unor criterii, potrivit răspunsului oferit de Ambasada României la Londra la o solicitare AGERPRES.Primele 50 de puncte se obţin prin îndeplinirea următoarelor cerinţe (obligatorii): 20 de puncte - oferta de muncă din partea unui angajator ("sponsor") cu sediul în Regatul Unit, autorizat de Ministerul de Interne britanic (Home Office), la nivelul de calificare corespunzător; 20 de puncte - nivelul şcolarizării - minim nivelul RQF3/nivelul A (în România, Bacalaureat); 10 puncte - nivelul de cunoaştere a limbii engleze - nivelul minim este intermediar B1 (aşa cum este definit în Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi străine). Detaliile pot fi găsite la adresa: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale.

Celelalte 20 de puncte se obţin prin îndeplinirea unor condiţii specifice: 20 puncte - salariul minim relevant - 25.600 lire sterline/an sau salariul corespunzător funcţiei, oricare dintre cele două este mai mare; locul de muncă este într-un domeniu deficitar pe piaţa muncii (https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-going-rates-for-eligible-occupations/skilled-worker-visa-going-rates-for-eligible-occupation-codes); deţine diplomă de doctorat într-un domeniu relevant pentru locul de muncă.Reglementările autorităţilor britanice prevăd câteva modalităţi (routes), prin intermediul cărora cei care doresc să acceseze piaţa muncii pot aplica, în funcţie de calificările profesionale. Una dintre cele mai comune este aceea pentru lucrătorii calificaţi (SkilledRoute), care prevede o secţiune specială, dedicată lucrătorilor din sănătate şi din îngrijiri de sănătate (health&care) şi care include anumite facilităţi în raport cu cerinţele generale pentru lucrătorii calificaţi.

În funcţie de calificările profesionale, sistemul de imigraţie britanic va oferi mai multe categorii de vize de lucru, după cum urmează:

Vize pe termen lung:

- vize pentru lucrători calificaţi (Skilled Worker visa);

- vize pentru lucrători calificaţi în domeniul sănătăţii şi îngrijirii (Health and Care Worker visa);

- vize de transfer intern în cadrul companiilor cu filiale în UK (Intra-company visas);

- vize pentru meserii religioase (Minister of Religion visa);

- vize pentru sportivi şi antrenori înalt calificaţi (Sportsperson visa).Vize pe termen scurt:

- vize pentru lucrători temporari - acţiuni caritabile (Charity Worker visa);

- vize pentru lucrători temporari - acţiuni creative şi sportive (Creative and spoting visa);

- vize pentru lucrători temporari în cadrul schimburilor de experienţă guvernamentale (Government authorised exchange visa);

- vize pentru lucrători temporari - activităţi în cadrul acordurilor internaţionale (International Agreement Worker visa);

- vize pentru lucrători temporari - acţiuni religioase (Religious Worker visa);

- vize pentru muncitorii sezonieri la ferme (Seasonal Worker visa).

Schema de vize pentru mobilitatea tinerilor (Youth Mobility Scheme visa)

Vize pentru inovatori, investitori, dezvoltatori de afaceri şi profesionişti de elită (talent). Pentru această categorie de vize nu există necesitatea obţinerii unui certificat de sponsorizare:

- vize pentru inovatori (Innovator visa);

- vize pentru înfiinţare Start-up (Start-up visa);

- vize destinate aplicanţilor cu recunoaştere universală în lumea academică, cultură şi artă, cercetare, tehnologie digitală (Global Talent visa);

- vize pentru investitori (Investor visa)În ceea ce priveşte muncitorii sezonieri, Regatul Unit nu a definitivat deocamdată condiţiile de acces, urmând ca acest lucru să se întâmple în perioada următoare.

Pentru informaţii generale privind noua politică de imigraţie a Regatului Unit, inclusiv cerinţele pentru lucrători, poate fi accesată adresa https://www.gov.uk/government/news/sistemul-de-imigrare-pe-baza-de-puncte-al-marii-britanii.ro. Cererile de viză se depun de regulă online. Clarificări privind procedura aplicabilă pot fi găsite la adresa

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf.

La 1 ianuarie 2021 se încheie perioada de tranziţie de după retragerea din Uniunea Europeană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord devine ţară terţă, ceea ce înseamnă că vor interveni schimbări în relaţiile de călătorie, muncă, studiu, comerţ şi alte domenii.

Cetăţenii români care doresc să vină în Marea Britanie după 1 ianuarie 2021 (la muncă, la studii sau în vizită) trebuie să se informeze în prealabil din surse oficiale, precizează Ambasada, adăugând că le stă la dispoziţie cu informaţii sau răspunsuri. AGERPRES