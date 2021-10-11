Cursuri online la „Radu Greceanu“, „Ion Minulescu“ din Slatina și „Ioniță Asan” Caracal

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a stabilit noi scenarii de organizare şi desfăşurare a cursurilor în instituțiile școlare din județ.
La Colegiul Național „Ion Minulescu“ și Colegiul Național „Radu Greceanu”, liceul „Alexe Marin” din Slatina precum și liceele „Ionița Asan”, „Dimitrie Petrescu” și „Matei Basarab” din Caracal cursurile se vor desfășura în sistem online.
Astfel, cu începere de marți, 12 octombrie, cele 407 unităţi de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt, dintre care 165 cu personalitate juridică şi 242 arondate, îşi vor organiza şi desfăşura cursurile, după cum urmează:
- în Scenariul 1 (indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă), care presupune participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție: 367 de unități școlare;
- în Scenariul 2 (cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe), care presupune participarea zilnică în sistem online a elevilor: zero;
- în Scenariul online, care presupune participarea zilnică, în sistem on line a elevilor (aplicabil în situații justificate de infrastructură și resursele existente): 40 de instituții de învățământ.
„În funcţie de evoluţia epidemiologică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt va analiza și va aproba, săptămânal (ziua de vineri n.r.), scenariul de funcţionare al unităților de învățământ din judeţ, pe baza propunerilor consiliilor de administrație, avizate în prealabil de Inspectoratul Școlar Județean Olt și Direcția de Sănătate Publică Olt”, se arată într-un comunicat de presă remis de Prefectura Olt.
Scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt, începând cu data de 12 octombrie 2021
Nr. crt. Localitatea Unitatea de învățământ SCENARIUL
1. BALDOVINEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALDOVINEȘTI Online
2. BALDOVINEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIETRIS Scenariul 1
3. BALȘ ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CAROL DAVILA" BALŞ Online
4. BALȘ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ Scenariul 1
5. BALȘ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ION CREANGĂ" BALȘ Scenariul 1
6. BALȘ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BALS Scenariul 1
7. BALȘ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BALȘ Online
8. BALȘ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TEIS Scenariul 1
9. BALȘ LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" BALȘ Scenariul 1
10. BALȘ LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ Scenariul 1
11. BALȘ LICEUL TEORETIC "PETRE PANDREA" BALȘ Scenariul 1
12. BALȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL DRUMEȘ" BALȘ Online
13. BALȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BALȘ Scenariul 1
14. BALȘ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BALS Scenariul 1
15. BALȘ SCOALA PRIMARA MIINESTI Scenariul 1
16. BALȘ SCOALA PRIMARA NR.2 BALS Scenariul 1
17. BALȘ SCOALA PRIMARĂ NR.3 BALS Scenariul 1
18. BALȘ ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BALȘ Scenariul 1
19. BĂBICIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" BĂBICIU Scenariul 1
20. BĂLTENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I. GRAURE" BĂLTENI Scenariul 1
21. BĂLTENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALTENI Scenariul 1
22. BĂLTENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSCARI Scenariul 1
23. BĂRĂȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂȘTI DE VEDE Scenariul 1
24. BĂRĂȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARASTII DE VEDE Scenariul 1
25. BĂRĂȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POPESTI Scenariul 1
26. BÎRZA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAN M.VIZIRESCU" BRANEȚ Scenariul 1
27. BÎRZA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRZA Scenariul 1
28. BÎRZA SCOALA GIMNAZIALA BIRZA Scenariul 1
29. BOBICEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI Scenariul 1
30. BOBICEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOBICESTI Scenariul 1
31. BOBICEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEOTESTI Scenariul 1
32. BRASTAVĂȚU ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂȚU Scenariul 1
33. BRASTAVĂȚU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRUSOVU Scenariul 1
34. BRÂNCOVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VOIEVOD BRÂNCOVEANU" BRÂNCOVENI Scenariul 1
35. BRÂNCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRINCOVENI Scenariul 1
36. BRÂNCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MATEI BASARAB" OCIOGI Scenariul 1
37. BRÂNCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DOMNITA BALASA" VALENI Scenariul 1
38. BREBENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI Online
39. BREBENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI ROMANI Online
40. BREBENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI-SIRBI Online
41. BREBENI SCOALA PRIMARA BREBENI-ROMANI Online
42. BUCINIȘU ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU Scenariul 1
43. BUCINIȘU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU Scenariul 1
44. BUCINIȘU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU MIC Scenariul 1
45. CARACAL ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA" CARACAL Scenariul 1
46. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN FILIPESCU" CARACAL Scenariul 1
47. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 CARACAL Online
48. CARACAL SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CARACAL Scenariul 1
49. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL Online
50. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" CARACAL Online
51. CARACAL LICEUL TEORETIC "IONIȚĂ ASAN" CARACAL Online
52. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 CARACAL Scenariul 1
53. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CARACAL Scenariul 1
54. CARACAL LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL Scenariul 1
55. CARACAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE MAGHERU" CARACAL Online
56. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DUMBRAVA MINUNATA" CARACAL Scenariul 1
57. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 CARACAL Scenariul 1
58. CARACAL SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CARACAL Online
59. CARACAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" CARACAL Online
60. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 CARACAL Scenariul 1
61. CARACAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL Online
62. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 CARACAL Scenariul 1
63. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 CARACAL Scenariul 1
64. CĂLUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI Scenariul 1
65. CĂLUI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALUI Scenariul 1
66. CÂRLOGANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRLOGANI Scenariul 1
67. CEZIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE MARINEANU" CEZIENI Scenariul 1
68. CEZIENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CEZIENI Scenariul 1
69. CILIENI LICEUL TEHNOLOGIC "ION POPESCU-CILIENI" CILIENI Scenariul 1
70. CILIENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CILIENI Scenariul 1
71. COLONEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVIATOR ALEXANDRU ȘERBANESCU" COLONEȘTI Scenariul 1
72. COLONEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MARIA TUDORACHE" MARUNTEI Scenariul 1
73. CORABIA LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA Scenariul 1
74. CORABIA LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" CORABIA Scenariul 1
75. CORABIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CORABIA Scenariul 1
76. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CELEIU Scenariul 1
77. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CORABIA Scenariul 1
78. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 CORABIA Scenariul 1
79. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CORABIA Scenariul 1
80. CORABIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CELEIU" CORABIA Scenariul 1
81. CORABIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BUZDUN" CORABIA Scenariul 1
82. CORABIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL MAZILESCU" CORABIA Scenariul 1
83. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "CORABIA PITICILOR" CORABIA Scenariul 1
84. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 CORABIA Scenariul 1
85. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TUDOR VLADIMIRESCU" CORABIA Scenariul 1
86. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VARTOPU CORABIA Scenariul 1
87. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE TEI" CORABIA Scenariul 1
88. CORBU ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBU Scenariul 1
89. CORBU SCOALA PRIMARA BUZESTI Scenariul 1
90. COTEANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONEA” COTEANA Scenariul 1
91. COTEANA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COTEANA Scenariul 1
92. CRÂMPOIA LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA Scenariul 1
93. CRÂMPOIA SCOALA PRIMARA BUTA Scenariul 1
94. CRÂMPOIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRIMPOIA Scenariul 1
95. CUNGREA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUNGREA Scenariul 1
96. CURTIȘOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CURTIȘOARA Scenariul 1
97. CURTIȘOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CURTISOARA Scenariul 1
98. CURTIȘOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBROTINET Scenariul 1
99. CURTIȘOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PROASPETI Scenariul 1
100. DĂNEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNEASA Scenariul 1
201. MILCOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILCOVU DIN DEAL Online
202. MILCOV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MILCOV-DEAL Online
203. MILCOV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ULMI Online
204. MILCOV SCOALA PRIMARA ULMI/MILCOV Online
205. MORUNGLAV ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORUNGLAV Scenariul 1
206. MORUNGLAV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARASTI Scenariul 1
207. MORUNGLAV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MORUNESTI Scenariul 1
208. MORUNGLAV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MORUNGLAV Scenariul 1
209. MOVILENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILENI Scenariul 1
210. MOVILENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BACEA Scenariul 1
211. MOVILENI SCOALA GIMNAZIALA BACEA Scenariul 1
212. MOVILENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOVILENI Scenariul 1
213. NICOLAE TITULESCU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU Scenariul 1
214. OBÎRȘIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÎRȘIA Scenariul 1
215. OBÎRȘIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBIRSIA Scenariul 1
216. OBÎRȘIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBIRSIA NOUA Scenariul 1
217. OBÎRȘIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBIRȘIA NOUĂ Scenariul 1
218. OBOGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA Scenariul 1
219. OBOGA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBOGA Scenariul 1
220. OPORELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPORELU Scenariul 1
221. OPORELU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OPORELU Scenariul 1
222. OPTAȘI - MĂGURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPTAȘI-MĂGURA Scenariul 1
223. ORLEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORLEA Scenariul 1
224. ORLEA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ORLEA Scenariul 1
225. OSICA DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS Scenariul 1
226. OSICA DE JOS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OSICA DE JOS Scenariul 1
227. OSICA DE SUS LICEUL TEORETIC "ION GH. ROȘCA" OSICA DE SUS Scenariul 1
228. OSICA DE SUS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRECI-OSICA DE SUS Scenariul 1
229. OSICA DE SUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI-OSICA DE SUS Scenariul 1
230. OSICA DE SUS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OSICA DE SUS Scenariul 1
231. OSICA DE SUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS Scenariul 1
232. OSICA DE SUS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VLADULENI Scenariul 1
233. PÂRȘCOVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRȘCOVENI Scenariul 1
234. PÂRȘCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OLARI Scenariul 1
235. PÂRȘCOVENI SCOALA GIMNAZIALA OLARI Scenariul 1
236. PÂRȘCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIRSCOVENI Scenariul 1
237. PERIEȚI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERIEȚI Scenariul 1
238. PERIEȚI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIERLESTII DE SUS Scenariul 1
239. PERIEȚI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PERIETI Scenariul 1
240. PERIEȚI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PERIETII DE SUS Scenariul 1
241. PIATRA - OLT ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA Scenariul 1
242. PIATRA - OLT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIATRA Scenariul 1
243. PIATRA - OLT LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT Scenariul 1
244. PIATRA - OLT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BISTRITA Scenariul 1
245. PLEȘOIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘOIU Online
246. PLEȘOIU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLESOIU Online
247. POBORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ POBORU Scenariul 1
248. POBORU SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU Scenariul 1
249. POBORU SCOALA PRIMARA SEACA Scenariul 1
250. POTCOAVA LICEUL "ȘTEFAN DIACONESCU" POTCOAVA Online
251. POTCOAVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT POTCOAVA Scenariul 1
252. POTCOAVA SCOALA PRIMARA FALCOIENI Scenariul 1
253. POTCOAVA SCOALA GIMNAZIALA SINESTI Scenariul 1
254. PRISEACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRISEACA Scenariul 1
255. PRISEACA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PRISEACA Scenariul 1
256. RADOMIREȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI Scenariul 1
257. RADOMIREȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALINESTI Scenariul 1
258. RADOMIREȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRACIUNEI Scenariul 1
259. RADOMIREȘTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RADOMIREȘTI Scenariul 1
260. REDEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDEA Scenariul 1
261. REDEA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL REDEA Scenariul 1
262. ROTUNDA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA Scenariul 1
263. ROTUNDA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROTUNDA Scenariul 1
264. RUSĂNEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEȘTI Scenariul 1
265. RUSĂNEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JIENI Scenariul 1
266. RUSĂNEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUSANESTI Scenariul 1
267. RUSĂNEȘTI SCOALA PRIMARA RUSANESTI Scenariul 1
268. SÂMBUREȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂMBUREȘTI Scenariul 1
269. SÂRBII MĂGURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIAN DIȚULEASA" VITĂNEȘTI Scenariul 1
270. SÂRBII MĂGURA SCOALA PRIMARA BRANIȘTE Scenariul 1
271. SCĂRIȘOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIȘOARA Scenariul 1
272. SCĂRIȘOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLAVICENI Scenariul 1
273. SCĂRIȘOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCARISOARA Scenariul 1
274. SCHITU ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHITU Scenariul 1
275. SCHITU SCOALA PRIMARA CATANELE Scenariul 1
276. SCHITU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRECI-SCHITU Scenariul 1
277. SCHITU ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI-SCHITU Scenariul 1
278. SCHITU SCOALA PRIMARA LISA Scenariul 1
279. SCORNICEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII Scenariul 1
280. SCORNICEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRCII Scenariul 1
281. SCORNICEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHITEASCA Scenariul 1
282. SCORNICEȘTI SCOALA GIMNAZIALA "ION POPESCU NEGRENI" NEGRENI Scenariul 1
283. SCORNICEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPESCU" MĂRGINENI SLOBOZIA Scenariul 1
284. SCORNICEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CONSTANTINESTI Scenariul 1
285. SCORNICEȘTI SCOALA PRIMARA JITARU Scenariul 1
286. SCORNICEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARGINENI SLOBOZIA Scenariul 1
287. SCORNICEȘTI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SCORNICESTI Scenariul 1
288. SCORNICEȘTI LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÎNCOVEANU" SCORNICEȘTI Scenariul 1
289. SCORNICEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COCULESCU" SCORNICEȘTI Scenariul 1
290. SEACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA Scenariul 1
291. SEACA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEACA Scenariul 1
292. SLATINA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CRISTIANA" SLATINA Online
293. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.11 SLATINA Scenariul 1
294. SLATINA COLEGIUL NAȚIONAL "ION MINULESCU" SLATINA Online
295. SLATINA COLEGIUL NAȚIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA Online
296. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGĂ" SLATINA Scenariul 1
297. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SLATINA Scenariul 1
298. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "SPIRU VERGULESCU" SLATINA Scenariul 1
299. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 SLATINA Scenariul 1
300. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 10 SLATINA Scenariul 1
301. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 SLATINA Scenariul 1
302. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 SLATINA Scenariul 1
303. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SLATINA Scenariul 1
304. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA Scenariul 1
305. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 SLATINA Scenariul 1
306. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 5 SLATINA Scenariul 1
307. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.14 SLATINA Scenariul 1
308. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SLATINA Scenariul 1
309. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIREASOV Scenariul 1
310. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 6 SLATINA Scenariul 1
311. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 9 SLATINA Scenariul 1
312. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATU-NOU / SLATINA Scenariul 1
313. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 SLATINA Scenariul 1
314. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SLATINA Scenariul 1
315. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 13 SLATINA Scenariul 1
316. SLATINA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Scenariul 1
317. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXE MARIN" SLATINA Online
318. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC "P.S.AURELIAN" SLATINA Scenariul 1
319. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" SLATINA Scenariul 1
320. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA Scenariul 1
321. SLATINA LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU" SLATINA Scenariul 1
322. SLATINA SCOALA DE ARTA SLATINA Scenariul 1
323. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" SLATINA Scenariul 1
324. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EUGEN IONESCU" SLATINA Scenariul 1
325. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE POBORAN" SLATINA Scenariul 1
326. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN PROTOPOPESCU" SLATINA Scenariul 1
327. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VLAICU VODĂ" SLATINA Scenariul 1
328. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLATINA Scenariul 1
329. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 SLATINA Scenariul 1
330. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE IORGA" SLATINA Scenariul 1
331. SLATINA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA Scenariul 1
332. SLĂTIOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLĂTIOARA Online
333. SLĂTIOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SLATIOARA Online
334. SPINENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIȘU Scenariul 1
335. SPRÂNCENATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPRÂNCENATA Scenariul 1
336. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRSESTII DE SUS Scenariul 1
337. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRUNZARU Scenariul 1
338. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SPRÂNCENATA Scenariul 1
339. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 SPRÂNCENATA Scenariul 1
340. SPRÂNCENATA SCOALA PRIMARA NR. 2 SPRÂNCENATA Scenariul 1
341. SPRÂNCENATA SCOALA PRIMARA NR.1 SPRÂNCENATA Scenariul 1
342. STOENEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOENEȘTI Scenariul 1
343. STOENEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STOENESTI Scenariul 1
344. STOENEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOICĂNEȘTI Scenariul 1
345. STOICĂNEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STOICANESTI Scenariul 1
346. STREJEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS Scenariul 1
347. STREJEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE JOS Scenariul 1
348. STREJEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE SUS Scenariul 1
349. STREJEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE SUS Scenariul 1
350. STUDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ STUDINA Scenariul 1
351. STUDINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STUDINITA Scenariul 1
352. ȘERBĂNEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU POPOVICI" ȘERBĂNEȘTI Scenariul 1
353. ȘERBĂNEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SERBANESTII DE SUS Scenariul 1
354. ȘOPÂRLIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOPÂRLIȚA Scenariul 1
355. ȘTEFAN CEL MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE Scenariul 1
356. ȘTEFAN CEL MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCA NOUA Scenariul 1
357. ȘTEFAN CEL MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STEFAN CEL MARE Scenariul 1
358. TĂTULEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTULEȘTI Scenariul 1
359. TESLUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ TESLUI Scenariul 1
360. TESLUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMANITA Scenariul 1
361. TIA-MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LEONIDA MARINEANU" TIA MARE Scenariul 1
362. TIA-MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOANCA Scenariul 1
363. TIA-MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTLOGENI Scenariul 1
364. TOPANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPANA Scenariul 1
365. TOPANA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOPANA Scenariul 1
366. TRAIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN Online
367. TRAIAN GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN Online
368. TUFENI LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI Scenariul 1
369. TUFENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOBORAȘTI Scenariul 1
370. TUFENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TUFENI Scenariul 1
371. URZICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICA Scenariul 1
372. URZICA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URZICA Scenariul 1
373. VALEA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE Scenariul 1
374. VALEA MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RECEA Scenariul 1
375. VALEA MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TURIA Scenariul 1
376. VĂDASTRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDASTRA Scenariul 1
377. VĂDĂSTRIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDĂSTRIȚA Online
378. VĂDĂSTRIȚA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT-NOU Online
379. VĂDĂSTRIȚA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VADASTRITA Online
380. VĂLENI LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI Scenariul 1
381. VĂLENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENI Scenariul 1
382. VĂLENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENI-OLARI Scenariul 1
383. VÂLCELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCELE Scenariul 1
384. VÂLCELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARCANESTI Scenariul 1
385. VÂLCELE SCOALA PRIMARA BARCANESTI Scenariul 1
386. VÂLCELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VÂLCELE Scenariul 1
387. VERGULEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGANU Scenariul 1
388. VERGULEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CUCUIETI Scenariul 1
389. VERGULEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMITRESTI Scenariul 1
390. VERGULEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POGANU Scenariul 1
391. VIȘINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA Scenariul 1
392. VIȘINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISINA Scenariul 1
393. VIȘINA NOUĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA NOUĂ Scenariul 1
394. VIȘINA NOUĂ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISINA NOUA Scenariul 1
395. VITOMIREȘTI LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI Scenariul 1
396. VITOMIREȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEJESTI Scenariul 1
397. VLĂDILA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDILA Scenariul 1
398. VLĂDILA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VLADILA CENTRU Scenariul 1
399. VOINEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGĂRITEȘTI Scenariul 1
400. VOINEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACOVITA Scenariul 1
401. VOINEASA SCOALA PRIMARA VOINEASA Scenariul 1
402. VULPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPENI Scenariul 1
403. VULPENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROPSANI Scenariul 1
404. VULPENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VULPENI Scenariul 1
405. VULTUREȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULTUREȘTI Scenariul 1
406. VULTUREȘTI SCOALA PRIMARA DIENCI Scenariul 1
407. VULTUREȘTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VLANGARESTI Scenariul 1