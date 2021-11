Un polițist i-a cerut comandantului său să îi dea un porc de Crăciun. Farsa de la IPJ Giurgiu se soldează cu demiteri și anchete

Ministrul de Interne Lucian Bode anunță demiterea șefului Serviciului rutier din cadrul IPJ Giurgiu și cercetarea disciplinară a unui ofițer și 5 agenți în urma unei farse.

Un polițist i-a cerut comandantului său să îi dea un porc de Crăciun, după ce a fost păcălit de un coleg că șefii instituției sunt obligați prin lege să îl recompenseze cu un porc, iar masa animalului este stabilită în funcție de vechimea sa în Poliție.

„Este nedrept pentru zecile de mii de polițiști care sunt zi de zi la datorie să fie subiect de glume pe seama unor nefericiți de la Serviciul rutier Giurgiu. E o expresie foarte cunoscută și folosită foarte des în limba română: „când o zbura porcul”. Cred că această expresie i-a inspirat pe cei de la Poliția Rutieră Giurgiu”, a spus Bode într-o conferință de presă.

„Vreau să vă anunț că până o zbura porcul, am decis să-i zbor eu pe câțiva din funcție. Am decis încetarea împuternicirii șefului Serviciului rutier din cadrul IPJ Giurgiu, începând cu data de 36 noiembrie, și am decis declanșarea cercetării prealabile în conformitate cu statutul polițistului față de un ofițer și 5 agenți de poliție pentru a stabili existența sau inexistența unor abateri disciplinare”, a adăugat el.

Agentul care a cerut porcul este polițist la Rutieră în județul Giurgiu. Crezând gluma unui coleg, el a întocmit un raport care a ajuns pe masa comandantului unității. În document, agentul a spus că are o vechime în Poliție de 4 ani și, prin urmare, ar vrea un porc care să cântărească 160 de kg.

În momentul în care comandantul a văzut acest raport, a demarat o anchetă.