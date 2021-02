Gabriel Dorobanțu și Jean de la Craiova, victimele unei rețele de crimă organizată

Cântăreții Gabriel Dorobanțu și Jean de la Craiova și actorul Adrian Nartea sunt audiați la DIICOT după ce au căzut victimă unor fraude informatice.

Mai multe persoane sunt suspectate că au spart conturile bancare și cele de pe rețelele de socializare ale mai multor vedete, folosindu-se de numele acestora pentru a solicita transferuri de bani. DIICOT a efectuat mai multe percheziţii pentru a destructura gruparea infracțională.

Mai multe vedete, între care Jean de la Craiova, Gabriel Dorobanțu, actorul din Vlad – Adrian Nartea, una dintre surorile de la Bambi, au fost victime ale noii metode de înșelăciune și au rămas fără bani pe carduri. Păgubiții vor ajunge joi la DIICOT pentru audieri.

Mai multe persoane bănuite de escrocherii au fost și ele audiate și sunt cercetate pentru mai multe ilegalitãți, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Gruparea infracțională a reușit să le cloneze numerele de telefon, conturile bancare, dar și cele de socializare, de pe care cereau anumite favoruri de la cunoscuții lor. Escrocii au păgubit peste 50 de persoane, iar prejudiciul se ridică la mai mult de 100.000 de lei, scrie gds.ro.

Gabriel Dorobanțu a povestit că a constatat că îi lipseau bani de pe card.

- Am constatat că de pe card lipseau bani, am făcut negație, banca mi-a restituit banii.

- Câți bani?

- Nu o sumă foarte mare, dar erau banii mei.

- Cum s-a întâmplat?

- Nu știu, dumnealor trebuie să stabilească.

- Ați avut probleme, nu ați avut semnal?

- S-a întâmplat și lucrul ăsta. Mi s-a transmis că am făcut o comandă de telefon foarte scump, am negat, am insistat că nu e comanda mea și m-a mirat lucrul ăsta.