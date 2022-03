VIDEO viral: Voi știți ce fac băieții ăștia aici?

Imagini cu doi pirotehniști ucraineni care dezamorsează o bombă neexplodată au devenit virale.

Video-ul a fost postat pe Twitter de scriitorul Charles Lister, director al programelor Siria și Combaterea Terorismului și Extremismului la Institutul din Orientul Mijlociu.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz