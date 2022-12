VIDEO Timelapse viaduct acces Pod peste Olt. Ce autostrăzi vor fi inaugurate în 2023

2022 a fost un an mai degrabă mediocru din punct de vedere al numărului de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați. Am avut parte de o singură inaugurare majoră - un drum expres, iar singura autostradă deschisă a fost de fapt mai degrabă un ciot dintr-un proiect mult mai mare.

Mai rău, unele proiecte majore au ratat momentul unei deschideri în acest an. Pentru 2023, însă, există premisele unui an record, însă în mod realist vom vedea doar o îmbunătățire a situației din acest an. Ce e cert e că România va depăși borna simbolică de 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres, scrie hotnews.ro.

România are în momentul de față 994,55 km de autostradă și drum expres, iar în 2023 va depăși cu siguranță borna simbolică de 1.000 de kilometri de drum de mare viteză.

Ce autostrăzi și drumuri expres s-au deschis în 2022: 13,17 km, secțiunea din A1 între Sibiu - Boița - este singura autostradă inaugurată în acest am / 39,85 km din Drumul Expres Craiova - Pitești, tronsoanele care ocolesc Balșul și Slatina / TOTAL pe 2022: 53,02 km, o valoare în media ultimilor ani.

Ce alte proiecte rutiere importante s-au mai deschis: Pasajul de la Domnești de pe Centura Capitalei; Centura Tecuci (7km, pe 28 decembrie), Centura Satu Mare (19 km din care 4 km erau gata din 2021)

Ce inaugurări au fost ratate în 2022: 10 km din Autostrada A0 Sud între DN5 și DN6; Podul peste Dunăre de la Brăila, cele două pasaje rutiere tip giratoriu suspendat de la Berceni și Oltenița.

2023, an record (scenariu mega-optimist) vs. an normal (scenariu realist): 167 km vs 79 km

Ce proiecte vor fi finalizate aproape cu certitudine în 2023: A0 Sud între A2 și DN6 (33,5 km); DEx12 Lot 3 Slatina-Colonești (31,75 km); A3 Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,55 km) / PLUS restanțele de anul acesta: Podul peste Dunăre de la Brăila și cei 22 km drum de legătură, pasajele giratorii de pe centură de la Berceni și Oltenița. / TOTAL: 78,8 km

Ce proiecte au șanse bune să fie gata: 10 km din A0 Nord între DN1 și A3; Drumul expres care leagă Oradea de A3 (19 km)

Ce proiecte rămân doar cu șanse pe hârtie să fie gata până la final de 2023: 18 km din A0 Sud - Lotul 3 între A1 și DN6; Drumul Expres Galați - Brăila (11 km); A3 Nădășelu - Zimbor (30,06 km).

Deschideri ratate în acest an care vor fi gata în 2023

Poate cel mai mare eșec care s-a prefigurat este faptul că Podul peste Dunăre de la Brăila nici nu a fost inaugurat, dar nici măcar nu a fost finalizată structura podului propriu-zis.

Un alt eșec este nedeschiderea parțială a Tronsonului 2 al Autostrăzii A0 Sud (Constructor: Alsim Alarko - Lungime tronson: 16,5km/ Cost: 750 mil. lei). Pentru 2023, însă, turcii au toate premisele pentru finalizarea și darea în trafic a tronsonului, întâi porțiune DN5-DN6 undeva în luna mai, ca mai apoi în vară să termine restul tronsonului de 16,5 km.

Totodată, Alsim Alarko are toate șansele să deschidă în toamna lui 2023 și întreg Tronsonul 1 din A0 Sud (16,93 km, între A2 și CF 902, cost: 831 mil lei). Astfel, anul 2023 ar putea însemna circa 33,5 de kilometri din Autostrada A0 dați în trafic, de la A2 până la DN6.

Tot pe Centură putem bifa ca un obiectiv ratat pe 2022 și nedeschiderea pasajelor de la Berceni și Oltenița, proiecte ce vin la pachet și cu lărgirea la patru benzi a actualei Șosele de Centură pe circa 6 km. Pe pasajul giratoriu suspendat de la Berceni, plus lărgire pe 2,4 km din centură, lucrează Trameco pentru circa 146 milioane de lei, stadiul actual fiind de circa 77%). Pe Podul de tip giratoriu suspendat de la Oltenița, plus lărgire pe 3,7 km de centură, lucrează italienii de la Itinera pe 169 milioane de lei, stadiul actual fiind de circa 75%. Cele două pasaje și lărgirea centurii vor fi gata cel mai probabil în prima parte a anului viitor.

Anul 2023 ar mai putea veni cu o deschidere în primăvară: 13,55 km din Autostrada Transilvania A3, între Nușfalău și Suplacu de Barcău, acolo unde lucrează în grafic turcii de la Nurol pentru circa 384 milioane de lei. Singura problemă în discuție va fi cum se va amenaja soluția de descărcare a traficului la capătul dinspre Suplacu de Barcău, descărcare fără de care lotul ar rămâne "muzeu".

De altfel, această bucățică din A3 ar putea fi inaugurarea care să treacă România de pragul de 1.000 de kilometri de drum de mare viteză.

O altă inaugurare aproape sigură va fi Lotul 3 din Drumul Expres DEx12, vorbim de 31,75 km de la Slatina la Colonești, însă șoferii vor putea folosi doar segmentul Valea Mare-Negreni, la Colonești nefiind prevăzut un nod rutier.

Autostrăzile din România, în cifre

Kilometri reali de autostradă și drum expres în exploatare în România:

A1: București-Pitești - 110 km

A1: Boița-Sibiu-Sebeș-Orăștie-Simeria-Deva-Ilia 188,17 km

A1: Margina-Timișoara-Arad-Nădlac - 160 km

A2: București-Cernavodă-Medgidia-Constanța - 203 km

A3: București-Ploiești - 62,8 km

A3: Râșnov - Cristian - 6,3 km

A3: Târgu Mureș - Ungheni (Aeroport Tg. Mureș) - Iernut - Chețani - 36,2 km

A3: Câmpia Turzii - Nădășelu - 61,3 km

A3: Biharia - Borș - 5,3 km

A4: Centura Constanța - 22,2 km

A6: A1 - Centura Lugoj - 11,4 km

A7: VO Bacău - 16 km

A10: Sebeș - Turda - 70 km

A11: Parte din Centura Arad - 2 km

DEx 12 Balș - Slatina - 39,85 km

TOTAL KM REALI ÎN EXPLOATARE: 994,55 km

