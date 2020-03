IEȘITUL DIN CASĂ, RESTRICȚIONAT între 22:00 și 6:00. Mall-uri închise

Marcel Vela: Nu avem raspandire comunitara extinsa in Romania. Am reusit acest lucru pana acum.

Masurile luate in prima zi sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adauga alt set de decizii:

Am emis mai multe ordine. Prevederile acestor acte normative vor fi detaliate. Tot ceea ce decidem prin ordine are scopul de a limita riscul la care se expune populatia.

Ordonanta militara impotriva raspandirii COVID-19 care va regla tot ce se intampla in zilele urmatoare:

1. Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara, din 22 martie, ora 22.

2. Se suspenda temporar activitatile de comercializare cu amanuntul in centre in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, e vorba despre mall-uri.

3. circulația în afara locuinței se efectuează cu respectarea măsurilor de prevenire a epidemiei și evitarea formării grupurilor de persoane. Se înțeleg mai mult de trei persoane

4. in intervalul 6-22 se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei sa se faca numai pentru urmatoarele motive: deplasarea in interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza, pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata.

Se interzice intrarea in Romania prin punctele de frontiera a cetatenilor straini si a apatrizilor cu exceptia in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei prin culoare bine definite. Prin exceptie, e permisa cea a categoriilor urmatoare: sunt membri de familie ai cetatenilor romani.

A trebuit sa luam o decizie cu privire la multi cetateni care nu respecta regulile impuse de izolare sau carantinare. Persoanele izolate la domiciliu care paresesc locatia in care au fost plasate fara apropbarea autoritatilor competente sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si escortate in carantina cu paza

Cu privire la persoanele care au nevoie de sutinere. Avand in vedere conditiile de circulatie, pot fi puse intr-o situatie dificila, in concluzie am decis sa luam urmatoarea masura: autoritatile administrației locale să identifice persoanele de peste 65 de ani, fără susținători, și să asigure sprijin pentru minimalizarea expunerii lor în afara locuințelor.