Incepând din această dimineață în intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu – Cuza Vodă – Tunari, zona Inspectoratului Scolar a fost amplasat un sens giratoriu provizoriu. Cei de la DASIP au luat această decizie pentru a fluidiza traficul in zona respectivă. In funcție de acest lucru , pe viitor se va monta un sens giratoriu permanent. Atunci vor fi mutatea și trecerile de pietoni.

„Începând de astăzi, la intersecţia străzilor Ecaterina Teodoroiu – Cuza Vodă – Tunari, a fost instalat un sens giratoriu provizoriu, din balize. Totodată, am montat şi indicatoare rutiere conforme cu noile reguli de circulaţie, în această intersecţie. Ulterior, vom amenaja un sens giratoriu permanent, în această intersecţie”, a declasrat Daniel Murguleț, șef serviciu al DASIP Olt.

Din toamnă urmează să fie montat un astfel de sens giratoriu și la intersecția bulevardului A.I. Cuza cu strada Tunari.

În acest moment in Slatina sunt nouă sensuri giratorii permanente și două provizorii. Investițiile de acest gen sunt suportate din bugetul local . Valoarea unui sens giratoriu permanent este de aproape 100.000 de lei.

