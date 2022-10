VIDEO Autostrăzi și proiecte rutiere cu șanse reale de a fi deschise anul acesta

2022 va fi un an mediocru din punct de vedere al numărului de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați. Până la finalul anului ne mai așteaptă o singură inaugurare majoră, în timp ce alte proiecte par să fi ratat momentul unei deschideri în acest an. Într-un scenariu optimist, anului 2023 ar putea fi unul record, dar cel mai probabil nu va fi.

Ce autostrăzi se mai deschid anul acesta: 13,17 km, secțiunea din A1 între Sibiu - Boița. Atât, asta este singura certitudine / TOTAL pe 2022: 53 km cu cei 40 de kilometri de pe Drumul Expres Craiova - Pitești care ocolesc Balșul și Slatina și care au fost inaugurați complet în vară, scrie hotnews.ro.

Ce alte proiecte rutiere se mai deschid: Pasajul de la Domnești - o certitudine pentru 15 noiembrie.

Ce inaugurări au fost ratate sau au șanse minime până la final de 2022: 10 km din Autostrada A0 Sud între DN5 și DN6, Podul peste Dunăre de la Brăila, cele două pasaje rutiere tip giratoriu suspendat de la Berceni și Oltenița.

2023, an record (scenariu optimist) vs. normal (scenariu realist): 167 km vs 79 km

Ce proiecte vor fi finalizate aproape cu certitudine în 2023: TOTAL: 78,8 km / A0 Sud între A2 și DN6 (33,5 km), DEx12 Slatina-Colonești (31,75 km), A3 Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,55 km) / PLUS restanțele de anul acesta: Podul peste Dunăre de la Brăila și cei 22 km drum de legătură, pasajele giratorii de pe centură de la Berceni și Oltenița.

Ce proiecte au doar șanse pe hârtie să fie gata până la final de 2023: 10 km din A0 Nord între DN1 și A3, 18 km din A0 Sud - Lotul 3 între A1 și DN6, Drumul Expres Galați - Brăila (11 km), Drumul expres care leagă Oradea de A3 (19 km), A3 Nădășelu - Zimbor (30,06 km).

Borna 1000 de km: Autostrăzile inaugurate în 2022

În 2022 România va avea inaugurați circa 53 de kilometri de drum de mare viteză. După deschiderea completă în vară a primului tronson de drum expres din România - tronsonul Balș-Slatina (40km) - Constructor UMB / Cost: - parte din Drumul Expres DEx12 Craiova - Pitești, finalul anului va aduce mai mult ca sigur deschiderea circulației pe segmentul din autostrada A1 Sibiu-Boița (13,17 km) - Constructor: Porr / Cost: 612 mil. lei).

Cu aceste deschideri, România se apropie simbolic de de borna simbolică de 1.000 km de drumuri de mare viteză: circa 955 km de autostradă și 40 km de drum expres.

Pe lângă aceste proiecte de mare viteză, la finalul anului va mai fi bifată o inaugurare importantă: finalizarea pasajului de la Domnești, un pasaj de tip giratoriu-suspendat peste Centura Capitalei - un proiect început încă din 2017, măcinat de probleme, schimbări de proiect sau insolvența constructorului. Pe 15 noiembrie este momentul stabilit pentru deschiderea circulației pe pasajul Domnești. (Constructor: Tracon / Cost: 91,5 mil lei).