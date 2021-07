Semnal de alarmă! O INSECTĂ PERICULOASĂ revine în România

În ultima perioadă, românii s-au confruntat cu țânțarii, căpușele, dar și cu șobolanii. Experții trag un semnal de alarmă că pericolul nu s-a terminat. O insectă periculoasă a început să circule în România.

Tigrul de platan, o specie de insecta originara din America de Nord, face prapad in Romania. Desi are doar 3 mm, intepatura sa este extrem de dureroasa. Tigrul de platan s-a raspandit in toata Europa, in ultimii ani.

Fac parte din familia ploşniţelor, au dimensiuni de la 3 la 5 mm. Nu s-au constatat îmbolnăviri ale omului în urma înţepăturilor tigrilor de platan. Nu e o situaţie similară cu a căpuşelor sau ţânţarilor. La om produc o muşcătură care se manifestă printr-o mică pată roşie, însoţită de mâncărime, iar uneori durere sau bubiţe. Senzaţia de mâncărime poate dura câteva zile şi poate fi foarte intensă, în special la copii.

Dacă senzaţia de mâncărime este puternică, se poate aplica o compresă rece sau o mixtură mentolată. Sunt şi produse medicale de tip cremă sau antiinflamatoare, care pot fi aplicate pe zona respectivă şi reduc senzaţia de mâncărime. Pacienţii alergici pot avea manifestări mai vizibile, mai intense. În această situaţie, se administrează tratamente antialergice şi tratamente local, dacă este cazul.